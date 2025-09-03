T.C. İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



DOSYA NO : 2023/707 Esas

KARAR NO : 2025/274



Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/04/2025 tarihli ilamı ile TCK 191/6 maddesi delaletiyle TCK 191/1 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY hapis cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Güler oğlu, 25/11/1988 doğumlu, İstanbul Kadıköy Fikirtepe mah. nüfusuna kayıtlı VURAL TORUN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.01.09.2025