T.C. İSTANBUL ANADOLU 52. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 52. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/507 Esas



Davacı, Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketi ile Davalılar, Emin Şeker, Nahsan Akkepenek arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davası nedeniyle;



Davacı tarafça açılan işbu davada, Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 111 ada, 1 parsel sayısında kainana taşınmazda B Blok 7. Bodrum Kat 13 bağımsız bölüm numaralı mesken vasıflı taşınmazın 1/1 hissesini 05.10.2022 tarih ve 32457 yevmiye numarasıyla davalı Emin Şeker'e devrettiği satış şeklindeki tasarruf işleminin iptaline, İİK 283 md. dava konusu taşınmaz üzerinde Şanlıurfa İcra Müdürlüğü'nün 2024/440206 e. ve 2024/440360 e. icra dosyasındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere, tapu kaydının tashihine mahal olmaksızın cebri icra yetkisinin tanınmasına karar verilmesi, isteminde bulunmuştur.

Davalı Nahsan Akkepenek'e çıkartılan tebligatlar bila ikmal iade edilmiş, yapılan adres araştırmasından da bir sonuç elde edilememesi sebebiyle dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve delillerinizi sunmanız gerekmektedir. Aksi halde davacının, dava dilekçesinde ileri sürmüş olduğu iddiaları inkar etmiş ve delil bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.