T.C. İSTANBUL ANADOLU 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2022/1589

KARAR NO : 2023/1365



Hakaret, Tehdit suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/10/2023 tarihli kararı ile iki kez HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresi içinde herhangi bir suç işlemezse geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına dair karar verilen Torab ve Shahın kızı, 18/09/1979 İRAN doğumlu, MANIA NAJAF ZADEH tüm aramalara rağmen bulunamamış, tebligatı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın yokluğunda verilen kararın CMK 273/2 md uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulanarak ya da muhataba en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile muhatabın 5271 S CMK 272 ve 273 md uyarınca İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği, istinaf merciinin İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ olduğu, kanun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine dair verilen karar, İLAN OLUNUR.