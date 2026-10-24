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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 67. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 24 Ekim 2026 - 23:45
        T.C. İSTANBUL ANADOLU 67. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2022/1905 Esas
        KARAR NO : 2025/1347


        Kamu Malına Zarar Verme suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/11/2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 152/1.a, 53 maddeleri gereğince 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılan Burhan ve Nurhayat oğlu, 18/07/1980 doğumlu İlimşah YEŞİLDAĞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde yasal yola başvurulamadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 21/10/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02578136