T.C. İSTANBUL ANADOLU 67. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Giriş: 24 Ekim 2026 - 23:45
T.C. İSTANBUL ANADOLU 67. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2022/1905 Esas
KARAR NO : 2025/1347
Kamu Malına Zarar Verme suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/11/2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 152/1.a, 53 maddeleri gereğince 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılan Burhan ve Nurhayat oğlu, 18/07/1980 doğumlu İlimşah YEŞİLDAĞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde yasal yola başvurulamadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 21/10/2026