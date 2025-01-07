T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2021/521 Esas

KARAR NO : 2022/403



Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizce yapılan yargılama sonunda verilen karar, dosyada sanık sıfatıyla bulunan SERHAN HAKAN GÜNEŞ'in beyan ettiği adresine ve diğer tespit edilen yurt içi ikametgah adreslerine tebliğ için gönderilmiş, gönderilen tebligatların ilgilinin adreste "tanınmadığı" gerekçesi ile bila tebliğ iade edildiği anlaşılmıştır.

Sanık SERHAN HAKAN GÜNEŞ'in sistemde kayıtlı MERNİS adresi bulunmadığından yeni adresinin tespiti için adres araştırması yaptırılmış ve yeni bir adresinin tespit edilememesi nedeniyle, kişinin adresi meçhul olarak kabul edilmiştir. Buna göre;

- Mahkememizin 07/06/2022 tarih, 2021/521 Esas ve 2022/403 Karar sayılı ilamı ile sanık SERHAN HAKAN GÜNEŞ hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/1.f, 62, 53/1-a.c.d.e/2-3, 52/2-4 maddeleri uyarınca netice olarak 3 yıl 4 ay hapis ve 7220 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin,

1-7201 sayılı Kanununun 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde Sanık SERHAN HAKAN GÜNEŞ için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren yedi günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleştirilerek infaz edileceğine dair,

Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 31.12.2024