T.C.

İSTANBUL ANADOLU

70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/25Esas



İLAN METNİ/



Mahkememize ait 2024/25 Esas 2024/11 Karar sayılı ve 04/09/2024 tarihli ilamı ile sanık YAQOOB ABDULLAH SHABAN AL-RIFAIE hakkında eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak (teşebbüs) suçundan DÜŞME kararı verildiği,

Yine Mahkememize ait 2024/25 Esas 2024/11 Karar sayılı ve 18/09/2024 tarihli ek kararı ile suça konu eşyaların 5237 Sayılı TCK.nun 54/1maddesi gereğince MÜSADERESİNE karar verildiği, Sanığın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve gerekçeli karar ile birlikte katılan kurum vekiline ait istinaf dilekçesinin tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanık hakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 14 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"