T.C.

İSTANBUL ANADOLU

76. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/125

Karar No: 2026/466



İLAN



Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına Dayanarak Alanen Aşağılama, Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama, Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme suçlarından sanık Ramazan Gökhan KOTABAŞ hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda TCK.'nın 216/1. , 216/2. , 216/3. maddeleri uyarınca 9.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI, 4.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI ve 6.750,00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.



İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve Türkiye Genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,



Son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 haftalık yasal gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

29/09/2026