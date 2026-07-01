T.C.

İSTANBUL ANADOLU

8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.32761908-2026/8-Ceza Dava Dosyası

30.06.2026

İ L A N



Mahkememizin 15/05/2026 tarih 2026/8 esas 2026/208 karar sayılı ilamı ile sanık MEHMET PARILDAR hakkında katılan MURAT ERGİN'e yönelik dolandırıcılık suçundan 1 YIL HAPİS VE 100 TL adli paracezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, gerekçeli karartüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen İbrahim ve Mediha oğlu 06/03/1970 Gaziantep doğumlu MEHMET PARILDAR'a tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDE TİRAJI 50.000 üzerinde bir gazetede ve bir haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından tebliğ tarihinden itibaren iki haftaiçerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya bu konuda zabıt kâtibine bir beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatılması veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmesi veyailgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolunun açık olduğu, yasal süre içinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.