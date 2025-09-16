T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. İCRA DAİRESİ

1.140.000,00

1

Taşıt

34HOV018 Plakalı, 2023 Model, FIAT Marka, E Tipli,YH011809584MotorNo'luVYFEFYHZ3PJ833709 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Dosyamızdan alınan bilirkişi raporundaki tespitler şu şekildedir" Motor numarası aracın alt kısmında olup aracın lift ile kaldırılması veya kanala çekilerek alt kısmının muafaza var ise sökülmesi gerekiyor. aracı mevcut durumda lifte kaldırmak veya kanala çekmek yediemin otoparkında mümkün olmadığından aracın kaydındaki yakalama şerhi ve trafik kayıtlarında bağlaması bulunduğundan aracın yediemin otoparkından dışarı çıkarılması mümkün olmayıp motor numarası tespit edilemedi. motor numarası araç takyidat bilgisi evrakındaki numaradır. kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, modeli itibariyle temiz göründüğü tespit edilmiştir. Aracın boya aksamından dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, motor ve mekanik akmasında gözle görülür bir eksik olmadığı, iç aksamında gözle görülür bir eksiklik olmadığı tespit edilmiştir. Motor kaputunun açıldığı, aracın iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, koltuklarında kullanımdan dolayı kirlenmelerin olduğu tespit edildi.(Aracın halihazırdaki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığından boya ölçümü sonucunda sağlıklı sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir. Araç lastik durumu: %70 performanslı. Araç stepne lastiği var. Otomatik vites, çelik jant, sunroof var. Bilirkişi tarafından aracın 1.140.000 TL'lik değerle motorlu taşıtlar kapsamında satılabileceği kanaatine varılmıştır." Detaylı bilgiler ve fotoğraflar bilirkişi raporunda mevcuttur.