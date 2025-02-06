T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Giriş: 07.02.2025 - 00:00
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/22186 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22186 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|3.590.000,00
|1
|Taşıt
|34DVR06 Plakalı , 2021 Model , VOLVO Marka , Otomobil/ U XC60 Tipli , YV1UZK5VCM1831290 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, sol ön çamurluğun ezik olduğu, ağaçlar nedeniyle aracın arka kısmının tam görülemediği, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, ön tamponda derin çiziklerin olduğu(aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığından, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.),aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı tespit edildi. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.
Satışa çıkartılan mal; Dostlar Yediemin Otoparkı - Atakent Mah. Kubilay Sok. No: 7 Ümraniye/ İSTANBUL adresindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 14:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 14:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 14:15
05/02/2025
(İİK m.114/4)