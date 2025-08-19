Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 20.08.2025 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C. İSTANBUL ANADOLU
        BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

        2024/129098 ESAS
        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/129098 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        1.180.000,00 TL 1 Taşıt 34FEA109 plakalı, 2022 model, ford marka, ford kamyonet 1995 silindir /fma6 transit tipli, nm0axxttranl17574 şasi no'luyakıt tipi dizel, vites tipi manuel, rengi beyaz, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın motor kaputunun açılamadı, motor ve mekanik aksamında olumlu veya olumuzluk görülemedi aracın motor kaputunun açılamadığı için motor kısmı incelemedi. aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.anahtar ve ruhsat yok.
        • Satışa Çıkartılan Araç
        Tuna Sahil Yediemin Otoparkı Yalı Mah. Pirireis Cad.No:31 Maltepe/İSTANBUL adresindedir.

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:49
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:49
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:49
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 10:49

        15/08/2025

        (İİK m.114/4)

