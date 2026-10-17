Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/1214 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1214 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Kireç Fırını Mevkii, 2319 Ada 3 parsel 2.normal katta konumlu 4 bağımsız bölüm numaralı 535075/2140300 arsa paylı DAİRE vasıflı taşınmazın TAM hissesi. Taşınmaz daire nitelikli olup projesinde ve yerinde zemin kat seviyesinden yapılan bina girişine göre , 2.normal katta ve katta tek olarak konumludur. Tüm yönlere cephelidir. Projesine göre salon, 3 oda, mutfak, antre, banyo, wc ve 2 balkon hacimleri ile net 92 m2, brüt 104 m2 alanlıdır. Bu alanın toplamda brüt 8 m2 (4+4) lik kısmı balkon hacimlerine aittir. Giriş kapısı ahşap görünümlü çelik kapı, pencereleri pvc doğramadır. Isıtma sistemi doğalgaz sistemidir. Bağımsız bölüme ait lüks olarak nitelenebilecek özellik bulunmamaktadır. Detaylı diğer özelliklerine yukarıda belirtilen İnternet adresinden ulaşılabilir.

Adresi : Esenevler Mh. Ebabil Sokak, No:11,Kat:2 , Daire:4 Ümraniye / İSTANBUL

Yüzölçümü : net 92 m2

Arsa Payı : 535075/2140300

İmar Durumu : 22.11.2025 t.t.li ve 1/1000 Ölçekli Ümraniye İlçesi Merkez 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında, İkiz Nizam, H:12.50 m (4 kat) irtifada yapılanma ile konut alanında kalmaktadır. Parselin yola terki bulunmamaktadır.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kayıtlarındaki gibidir, dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 10:55

13/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.