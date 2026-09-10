Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/261 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/261 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Sultanbeyli İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, 198 Ada, 5 Parsel, GAYRİMENKULÜN KONUMU VE EVSAFI: Kıymet takdirine konu; tapuda Mimar Sinan Mahallesi 198 ada, 5 numaralı parsel; İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, İsmihan Sokak ile İshak sokağın kesiştiği köşede, İsmihan Sokak 7 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu parsel Geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Halihazırda boş arsa durumundadır. Ulaşımı kolay olup, Basra Caddesine 135m., Baraj Yolu Caddesine245m., Paşaköy Kavşağına 226m. Mesafede konumludur.

Adresi : İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Mimarsinan Mah. İsmihan Sok. No: 7 Sultanbeyli / İSTANBUL

Yüzölçümü : 255,17 m2

İmar Durumu :Dosyasında mevcut; Sultanbeyli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.08.2021 tarih 16979 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 198 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz; 18.03.2011 tarih ve 2011/627 sayılı Sultanbeyli İlçesi K-1 Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına göre; taks:0.40, E:1.01 Yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.869.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 13:52

26/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.