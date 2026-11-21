Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/250 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/250 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Üsküdar İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 347 Ada, 34 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz "Salacak Mahallesi Bestekar Selahattin Pınar Sokak, No: 64, Bahar Apartmanı Kat: 2, Daire: 8 Üsküdar / İstanbul" (347 Ada 34 No?lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu bina Bestekar Selahattin Pınar Sokak cephelidir. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken ve ofis olarak kullanılan 6-8 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde blok düzende inşa edilmiş 1 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu bina blok nizam ve betonarme karkas yapı tarzında **bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı katlı** olarak inşa edilmiş ve **yaklaşık 5 yıllıktır**. Binanın bodrum katında 2 adet daire, zemin katında 2 adet daire, 1. Normal katında 2 adet daire, 2.Normal katında 2 adet daire, 3. Normal katında çatı kat bağlantılı 1 adet daire bulunmakta olup toplamda 9 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Davaya konu ?Daire?nitelikli 8 bağımsız bölüm no?lu taşınmaz 2.Normal katta konumludur. **Taşınmaz antre, hol, salon-mutfak, 2 oda ve banyo-wc hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık 60 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Dava konusu taşınmazın keşif tarihinde kapalı olması sebebiyle içerisine girilememiş; bu doğrultuda yapının iç mekan özellikleri, malzeme kalitesi ve mevcut durumuna dair yerinde tespit yapılması mümkün olmamıştır.

Adresi : Salacak Mah. Bestekar Selahattin PınanrSok. No:64 Bahar Apartmanı Kat:2 Daire:8 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 60 m2

Arsa Payı : 2544/20184

İmar Durumu :Yİstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2023/250 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 27.11.2023 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-98901083-115-226104 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Salacak (eski İhsaniye) Mah. 347 ada, 34 parsel sayılı taşınmaz, 09.06.2006 t.t.li ve 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında, 15.10.2021 t.t.li ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde; **H:12.50 m (4 kat) irtifada, blok nizam yapılanma ile konut alanında kalmaktadır.** Denilmektedir.

Kıymeti : 12.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 11:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 11:22

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Sancaktepe İlçe, SAMANDIRA Mahalle/Köy, 739 Ada, 9 Parsel, Davaya konu taşınmaz Eyüp Sultan Mahallesi Çatalmeşe Sokak, No:2 Sancaktepe/İstanbul (7539 Ada 9 No.lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu arsa Çatalmeşe Sokak ve Yadigar Sokak cephelidir. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken ve ofis olarak kullanılan 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. **7539 ADA 9 PARSEL:** Davaya konu, 7539 Ada 9 parsel 289,45 m² yüzölçümüne sahiptir. Niteliği "ARSA" olarak tescillidir. Dava konusu taşınmaz üzerinde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Satışa konu 7539 ada 9 nolu parsel fiilen 10 ve 23 nolu parsellerle birlikte PARK 61 OTOMOTİV isimli kamyon parkı olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın etrafının sınırlarını belirli kılacak mahiyette demir direkli tel çit ile çevrilmiş vaziyette olduğu tespit olunmuştur. Parsel üzerinde taşınabilir prefabrik yapılar bulunmaktadır. Davaya konu parsel Çatalmeşe Sokak ve Yadigar Sokak cephelidir. Diğer taraflardan komşu parsseler ile çevrilidir. Parsel, Sancaktepe ilçesi içerisinde yer alan sosyal donatılardan faydalanabilecek durumdadır. Bölgede altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Parsel düz bir topografik yapıya sahip olup amorf biçiminde bir geometrik şekle sahiptir. Taşınmazın Enerji Nakil Hattında ve Enerji Nakil Hattı altında Yol olarak planlanmış alanda kalması sebebiyle yapılaşma izni bulunmamaktadır.

Adresi : Eyüp Sultan Mah. Çatalmeşe Sok. No:2 Sancaktepe/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 289,45 m2

İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2023/250 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 27.07.2026 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Sancaktepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 80059122-641-E.5875 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Samandıra Mahallesi, 7539 ada 9 no.lu parsel 15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında **Enerji Nakil Hattında ve Enerji Nakil Hattı altında Yol olarak planlanmış alanda kalmakta olup** söz konusu parsele ait plan örneği yazımız ekinde

sunulmuştur. Denilmektedir.

Kıymeti : 5.480.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 13:52