Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, YAYALAR Mahalle/Köy, mersin yokuşu mevkii Mevkii, 9908 Ada, 3 Parsel, GAYRİMENKULÜN KONUMU VE EVSAFI: Kıymet takdirine konu; 9908 ada, 3 numaralı parsel ve üzerinde ki Bina; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Esenler Mahallesi, Birinci Sokak 5 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz Tapuda Arsa vasfıyla kayıtlı olmasına rağmen keşif esnasında görüldüğü üzere taşınmazın üzerine ruhsatsız olarak yaklaşık 30 yıl önce betonarme karkas sistemde Zemin kat +3 normal kat olmak üzere 4 katlı bir bina inşa edilmiştir. Bina Zemin katta 80m2 taban alanlı olıp, üst katlarda çıkmalar olması nedeniyle 110'ar m2 olmak üzere bina toplam 410m2 inşaat alanına sahiptir. Binanın Dış Cepheleri sıvalı boyasızdır. Dış giriş kapısı demir doğrama kapı olup, merdiven sahanlıkları ve merdivenler ham beton kaplamadır. Binanın zemin katında dıştan ayrı kapısı olan bir dükkân ve ayrıca bir daire bulunmakta, diğer katların her birinde birer daire olmak üzere, binada 5 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ayrıca Binanın bahçesinde yaklaşık 10,23m2 inşaat alanlı tek katlı bir garaj bulunmaktadır. Söz konusu parsel geometrik olarak yamuk altıgen şeklinde, topoğrafik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır.Ulaşımı kolay olup, Söz konusu taşınmazın bina değerleri ayrı, arsa değeri ayrı hesaplanarak toplam değer belirlenecektir. Taşınmazın üzerindeki bina Il. Sınıf A Grubu yapılardan olup, yaklaşık %30 yıpranmıştır.Tek katlı Garaj Binası ise Il. Sınıf B Grubu yapılardan olup, yaklaşık%10 yıpranmıştır

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Pendik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün" 19/02/2024 tarihli E-99196931-000-183956 sayılı yazısında taşınmazın hava alanı mania planı kriterlerini aşmamak şartı ile yapılanma şartında tick-1 lejantlı ticaret+konut alanında kalmaktadır yapı ruhsatı yoktur" bilgisi verilmiştir.

Takdir Olunan Değer : 25.147.687,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 2.514.768,70 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Pendik Belediye başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.02.2024 tarih 183956 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Yayalar(Esenler)Mahallesi, 9908 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz; 13.04.2018 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Güllübağlar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planında; Kısmen Yolda, Kısmen de Taks:0.40, Kaks:1.75, Hmaks:30.50m. (Hava Alanı Mania Planı Kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılanma şartlarında TİCK-1 lejantlı Ticare+Konut Alanı'nda kalmaktadır.

Adresi : Esenler Mahallesi Birinci Sokak No:5 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 107.918 m2

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:57

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.