Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/263 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/263 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, ESENYALI Mahalle/Köy, 5275 Ada, 6 Parsel, GAYRİMENKULÜN KONUMU VE EVSAFI: Kıymet takdirine konu; Esenyalı Mahallesi 5275 ada, 6 numaralı parsel ve üzerinde ki Bina; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Fatih Mahallesi, Kandilli Sokak 12 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu parsel geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Söz konusu taşınmaz tapuda arsa vasfıyla kayıtlı olmasına rağmen keşif esnasında görüldüğü üzere, taşınmazın üzerine yaklaşık 30 yıl önce ruhsatsız olarak 130m2 taban alanlı, toplam 520m2 inşaat alanlı, Bodrum kat+Zemin Kat+ 2 Normal kat olmak üzere 4 katlı bir bina inşa edilmiştir. Binanın Bodrum Katında 55m2 alanlı bir depo bulunmakta, diğer katların her birinde 3+1 planında 130'ar m2 alanlı birer daire bulunmaktadır. Binanın çevresi bahçe duvarı ile çevrili olup, bahçeye Kandilli Sokak tarafından girilmekte olup, binaya bahçe içerisinden girilmektedir. Taşınmaz belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay, İmamı Azam Caddesine 120m.,E-5 Kara yoluna 1340m., Sabiha Gökçen Hava Limanına 1.7km. Mesafede konumludur.

Adresi : Fatih Mahallesi Kandilli Sokak No:12 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 228,13 m2

Arsa Payı : 5275/6

İmar Durumu: Dosyasında mevcut; Pendik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih, 222478 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Fatih (Esenyalı) Mahallesi, 5275 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 17.01.2015 tasdik tarihli, Fatih ve Ahmet Yesevi Mahalleleri Uygulama İmar Planında:Taks:0.40, Kaks:1.25, Yençok: 30.S0m., (10 kat) (Hava Mania Kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılanma şartlarında “KI” lejantlı Konut Alanı'nında kalmaktadır.

Kıymeti : 13.629.484,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:25

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:25

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 10:25

18/12/2025

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.