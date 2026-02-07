Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/300 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/300 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Sancaktepe İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 891 Ada, 5 Parsel, Satışa konu taşınmaz, tapuda Sancaktepel İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 891 ada, 5 parsel, idari olarak Hilal Mahallesi, Altundal Sokak, No: 14 adresindedir. Kuzeyinde 4 no'lu parsel, batısında 6 no'lu parsel, güneyinde 8 no'lu parsel, doğusunda Altundal Sokak ile çevrili olan parsel, geometrik olarak paralelkenar şeklinde, topoğrafik olarak eğimsizdir, kot olarak yoldan aşağıda kalmaktadır. Tapuda BAHÇE vasfıyla kayıtlı olmasına rağmen, keşifte taşınmazın üzerinde 62,80 m2 alanı olan yaklaşık 25 yıllık tek katlı yığma bir yapı ve 20,33 m2 alanlı tek katlı müştemilat bulunduğu görülmüştür. Yapıda 2 oda, banyo ve mutfak mahalleri bulunmaktadır. Odun sobası ile ısıtılmaktadır, elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Taşınmaz, merkeze uzak lokasyonda yer almaktadır, yakın çevresinde konut amaçlı kullanılan yapılaşma söz konudur. Bulunduğu bölgenin devamında ticaret ve hizmet alanlarına ait işyerleri, alışveriş, okul, sağlık ocağı/hastane, market, park vb. sosyal donatı alanları bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanan bölgenin ulaşım olanakları orta seviyededir. Satış konusu taşınmaz Sancaktepe Belediyesine 3,9 km, Hilal Mahalle Muhtarlığına 770 m, Yenidoğan Caddesine 300 m, Sabiha Gökçen Havaalanına 14,1 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 17,8 km, Abdurrahmangazi Caddesine 300 m, İstanbul/ Şile yoluna 340 m mesafededir.

Adresi : Hilal Mah. Altundal Sok. No:14 Sancaktepe/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 62,8 m2

İmar Durumu : İstanbul ili, Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 891 ada, 5 no'lu parsel; 15/02/2010 — 18/07/2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında kısmen Yol, büyük çoğunluğu TAKS: 0,40, KAKS: 0,70, 4 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanı olarak planlanmış alanda kalmakta olup; imar plan örneği yazımız ekinde gönderilmektedir” denilmektedir.

Kıymeti : 4.795.645,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 1- Maliye Hazinesi tarafından 16/12/2013--22586 tarih ve yevmine numarası ile 4166,50 TL. İle ipotek şerhi olduğu anlaşılmış olup, Anadolu Yakası Millik Emlak Dairesi Başkanlığından gelen cevabi yazıda;Söz konusu taşınmazın 6831 sayılı Kanunun 2/b maddesine tabi alanda kalan taşınmazlardan olup. 6292 sayılı Kanunun 6. maddesine göre hak sahiplerine satişi yapılmış ve 18.04.2025 tarih itibari ile 17084410342 TC kimlik nolu Zeynep ÖZTÜRK adlı şahsın 2.429,48 TL, 61183337406 TC kimlik nolu Mehmet ÇETİN adlı şahsın ise 18.618,01 TL borçları olduğu anlaşılmıştır.(söz konusu bedeller ödeme günü tekrar güncellenecektir.) şeklinde cevap verilmiştir. İpotek bedelleri satış bedelinden kesilerek Milli Emlak Dairesi başkanlığına gönderilecektir.

2- Bu Parsel ve üzerindeki Ahşap binaOsman Çetin Tasarrufundadır şerhi vardır. Osman Çetin 201/12/1995 tarihinde vefat etmiştir.

3- 13/08/2013--14396 tarih ve yevmiye numarası ile; Taşınmazın 3,70 m2 lik kısmı imar uygulaması sonucunda, bedelsiz olarak ve herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin hazineye ve kamuya terk edilecektir şeklinde şerh mevcuttur.

4-13/08/2013--14396 tarih ve yevmiye numarası ile; 3. Kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alacılar sorumludur şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:08

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:08

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:08

03/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.