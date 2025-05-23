T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Giriş: 24.05.2025 - 00:00
Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/22 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri:İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Dikilitaş Mahalle/mevki , Bestekar Ve Yen Köyü , 478 Ada No , Ana Taşınmaz Niteliği "otuz Dört Meskenli Kargir Apartman" Olan, 2 Parsel No , 92/2387 Arsa Payı , 1.478 Yüz Ölçümü , B Blok 2 Bodrum Kat, 2 Nolu Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün 1/4 Hissesi.
Adresi:Dikilitaş Mahallesi, Yenigelin Sokak No: 15 Sadık Apartmanı B Blok (Eski Kapı Numarası 31) K: 2. Bodrum D: 2 Beşiktaş/İSTANBUL
Kıymeti : 1.050.000,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 10:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 10:20
21/05/2025
Mehmet Emin DALGALI
İcra Müdür Yardımcısı
184549
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.