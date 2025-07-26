Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/226 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/226 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri :İstanbul, Beşiktaş, Vişnezade Mah. 1289 Ada 3 Parsel, 6.859,09 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Bahçeli 3 Adet Betonarme Karkas Blok Apartman, 232/41079 Arsa Pay/Payda B Blok 9.Kat 117 Nolu Bağ. Bölüm Nit. Konut (B28) ve 203/41079 Arsa Pay/Payda B Blok 9.Kat 118 Nolu Bağ. Bölüm Nit. Konut (B29) Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. Dış K.No:9-13, Maçka Residences B Blok 117-118 BB (B28-B29) Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 148.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 14:55

24/07/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.