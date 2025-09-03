Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 04.09.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        İSTANBUL
        GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ2024/730 TLMT.
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/730 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        Özellikleri: İstanbul, Kağıthane, Talatpaşa Mah, 4401 Ada 25 Parsel, 1150/314052 Arsa Pay/Payda, 3.140,52 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. A Blok 17 Katlı Betonarme Mesken B Blok 18 Katlı Betornarma Mesken Ofis İşyeri, B Blok 13.Normal Kat 127 Nolu Bağ. Bölüm Nit. Mesken Olan Taş. Tamamı.

        Adresi: Talatpaşa Mah. Uçankuş Sok. No:2, 4401 Residence B Blok No:127 Kağıthane / İSTANBUL
        Kıymeti: 3.250.000,00 TL
        KDV Oranı : %20


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 14:55
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 14:55
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 14:55
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:55

        27/08/2025

        (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02287420