T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2024/2801 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2801 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , HOCA PAŞA Mahalle/Mevki , DEMİR KAPU ORTA Köyü , 6 Ada No , 12 Parsel No , 117,15m2 Yüz Ölçümlü '' Kargir İş Hanı '' nitelikli taşınmazın borçlu Ş*n** Ke**l S**LUait 3/25 hissesi niteliğindedir. Adresi: Hoca Paşa Mahallesi, İstasyon Arkası Sokak No 21 Fatih / İSTANBUL
Kıymeti: 24.000.000,00 TL KDV Oranı: %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:50
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , HOCA PAŞA Mahalle/Mevki , DEMİR KAPU ORTA Köyü , 6 Ada No , 12 Parsel No , 117,15m2 Yüz Ölçümlü '' Kargir İş Hanı '' nitelikli taşınmazın borçlu H**L S**N**ait 3/25 hissesi niteliğindedir. Adresi: Hoca Paşa Mahallesi, İstasyon Arkası Sokak No 21Fatih / İSTANBUL
Kıymeti: 18.000.000,00 TL KDV Oranı: %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 10:30
11/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.