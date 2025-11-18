Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 19.11.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        İSTANBUL
        GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        2024/2801 ESAS
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2801 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , HOCA PAŞA Mahalle/Mevki , DEMİR KAPU ORTA Köyü , 6 Ada No , 12 Parsel No , 117,15m2 Yüz Ölçümlü '' Kargir İş Hanı '' nitelikli taşınmazın borçlu Ş*n** Ke**l S**LUait 3/25 hissesi niteliğindedir. Adresi: Hoca Paşa Mahallesi, İstasyon Arkası Sokak No 21 Fatih / İSTANBUL
        Kıymeti: 24.000.000,00 TL KDV Oranı: %20
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:50
        Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:50
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:50
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:50

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , HOCA PAŞA Mahalle/Mevki , DEMİR KAPU ORTA Köyü , 6 Ada No , 12 Parsel No , 117,15m2 Yüz Ölçümlü '' Kargir İş Hanı '' nitelikli taşınmazın borçlu H**L S**N**ait 3/25 hissesi niteliğindedir. Adresi: Hoca Paşa Mahallesi, İstasyon Arkası Sokak No 21Fatih / İSTANBUL
        Kıymeti: 18.000.000,00 TL KDV Oranı: %20
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 10:30
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 10:30
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 10:30
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 10:30

        11/11/2025

        (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02337393