Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/2596 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2596 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Vişnezade Mahalle, 1253 Ada, 71 Parsel, 247,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Kargir Ev Nitelikli Taş. Tamamı.

Adresi: Vişnezade Mahallesi, Afacan Sokak, No:26 Apart Otel,Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti: 115.000.000,00 TL KDV Oranı: %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 15:00

24/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.