Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/624 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/624 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, Sağmalcılar Mahalle, Köyaltı Mevkii, 20773 Parsel, 80,00 m² Yüz Ölçümü, Bir Dükkan Bir Kargir Ev Nitelikli Taş. Borçluya Ait 15/64 Hissesi. Adresi: Altıntepsi (Tapuda Sağmalcılar) Mah. İstiklal Cad. Dış K.No:58 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti: 4.277.343,75 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:33

26/03/2026

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.