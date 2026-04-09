Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/832 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/832 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Özellikleri : İstanbul ili, Fatih ilçesi, Tahta Kale mahallesi, Tahta Kale mevkii, 373 ada, 11 parselde bulunan Bodrum Zemin Üç Normal Katlı Kargir İş Yeri nitelikli, 184,00 m2 miktarlıtaşınmazın tamamıdır. Adresi: Tahtakale Mahallesi, Tahtakale Caddesi, No:24A,Rubenis İş HanıFatih / İSTANBUL Kıymeti : 450.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:43

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:43

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:43

06/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.