Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/643 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/643 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , ÇARŞI Mahalle/Mevki , SAHAFLAR Köyü , 2761 Ada No , 5 Parsel No , 18m2 Yüz Ölçümlü '' Kagir Dükkan'' nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Çarşı Mahallesi, Halıcılar Çarşısı Sokak No 95 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 91.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , ÇARŞI Mahalle/Mevki , AĞA Köyü , 2745 Ada No , 1 Parsel No , 12m2 Yüz Ölçümlü ''Kagir Dükkan'' nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Çarşı Mahallesi, Ağa Sok. No 53 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 87.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , ÇARŞI Mahalle/Mevki , YAĞLIKCILAR Köyü , 2812 Ada No , 61 Parsel No , 0m2 Yüz Ölçümlü '' KA. Dükkan'' nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Çarşı Mahallesi, Yağlıkçılar Sokak No 50 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 41.875.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 13:40

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , MERCANAĞA Mahalle/Mevki , DAİREİ HARBİYE Köyü , 261 Ada No , 28 Parsel No , 9m2 Yüz Ölçümlü '' Kagir Dükkan'' nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Mercan Mahallesi, Mercan Caddesi No 30 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 15.850.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , ÇARŞI Mahalle/Mevki , 483 Ada No , 2 Parsel No, 8m2 Yüz Ölçümlü '' Dükkan '' nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Çarşı Mahallesi, Kürkçüler Çarşısı Sokak No 28 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 35.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:50

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , ÇARŞI Mahalle/Mevki , 2772 Ada No , 22 Parsel No, 6m2Yüz Ölçümlü '' Kagir Dükkan '' nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Çarşı Mahallesi, Orta Kazazlar Sokak No 46 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 36.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:20

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri:İSTANBUL İl , FATİH İlçe , ÇARŞI Mahalle/Mevki , KÜRKÇÜLER ÇARŞISI Köyü, 483 Ada No , 3 Parsel No , 6m2 Yüz Ölçümlü '' Dükkan '' nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Çarşı Mahallesi, Kürkçüler Çarşısı Sokak No 27 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 35.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:50

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , ÇARŞI Mahalle/Mevki , BODRUM HANI Köyü , 2790 Ada No, 27 Parsel No , 6m2 Yüz Ölçümlü '' Kagir Dükkan'' nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Çarşı Mahallesi, Bodrum Han Sokak No 4 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 22.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2026 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 11:50

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , ÇARŞI Mahalle/Mevki , ÇUKUR HAN ALT KAT Köyü, 2748 Ada No , 51 Parsel No , 22,50m2 Yüz Ölçümlü '' Oda'' nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Çarşı Mahallesi, Yağlıkçılar Sokak No 55 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 7.500.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 13:50

10/02/2026

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.