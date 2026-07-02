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        T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 23:50
        T.C.
        İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
        2026/26 TLMT.

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/26 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        Özellikleri:İstanbul İl, Fatih İlçe, Seyit Ömer Mahalle, 1744 Ada No, 47 Parsel No, 10/506 Arsa Payı/Payda, 727,34 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Deposu Olan İki Blok Apartman, B Blok Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Depo Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi: Seyit Ömer Mah. Ali Şir Nevai Sok. No:11, Cazibe Apt.Fatih / İSTANBUL
        Kıymeti: 2.750.000,00 TLKDV Oranı : %20
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:50
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:50
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:50
        Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:50

        30/06/2026

        (İİK m.114 ve m.126)

        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02502173