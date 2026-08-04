Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2025/622 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/622 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , BEŞİKTAŞ İlçe , CİHANNÜMA Mahalle/Mevki , 282 Ada No , 11 Parsel No , 180,41m2 Yüz Ölçümlü , 8 Katlı Betonarme Mesken, Ofis ve İşyeri Nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 120/1200 Arsa Paylı , B BLOK 5. KAT 10 NOLU '' Çatı Piyesli Dubleks Mesken '' vasıflı Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.

Adresi: Cihannüma Mahallesi, Hüsnü Savman Sokak No 18/10Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti: 29.700.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 11:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , RUMELİHİSARI Mahalle/Mevki , 979 Ada No , 47 Parsel No , 695m2Yüz Ölçümlü , Altı Kat Üç Dükkan Onüç Meskenden İbaret Kargir Apartman nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 40/440 Arsa Paylı , 1. KAT 11 NOLU '' Mesken '' vasıflı Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.

Adresi: Rumelihisarı Mahallesi, Saygılı Sokak No 5 Çakır Apartmanı Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti: 15.750.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:50

29/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.