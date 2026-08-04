T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ2025/967 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/967 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri:İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 5242 Ada No , 18 Parsel No , 141,60m2 Yüz Ölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın 42/59 hissesi niteliğindedir.Adresi :Sultan Selim Mahallesi, Melik Sokak No 7 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti: 23.591.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:40

30/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.