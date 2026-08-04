Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2026/83 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/83 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl, FATİH İlçe, KOCADEDE Mahalle/Mevki, 1377 Ada No, 3 Parsel No, 98,55m2 Yüz Ölçümlü, '' Kargir Apartman '' nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 19/100 Arsa Paylı, 3. KAT 4 NOLU '' Daire '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Atikali (Tapuda: Kocadede) Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi No 51 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 5.500.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:50

30/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.