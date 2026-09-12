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        T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 23:50

        Örnek No:55*

        T.C.
        İSTANBUL
        GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
        2024/957 ESAS

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/957 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        Özellikleri: İstanbul İl, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 2008 Ada 15 Parsel, 15/100 Arsa Pay/Payda, 626,50 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Dört Kat Sekiz Daireli Kargir Apartman,2.Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Depolu Dubleks Mesken Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi: Esentepe Mah. Hikaye Sok. No: 7 (Yapıt Binası) K: 1. Bodrum (Giriş Kat) D: 1 (Dubleks) Şişli / İSTANBUL
        Kıymeti: 25.400.000,00 TL KDV Oranı: %20
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:55
        --------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:55
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:55
        ---------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:55

        09/09/2026

        (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02547453