Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/869 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/869 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, 8915 ada, 8 parsel sayılı 599,00m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 2110/23960 arsa paylı A blok 3.kat (9) bağımsız bölüm numaralı çatı piyesli konutun (1/3 ) hissesidir. Adres: Gürsel Mahallesi, Kehribar Sokağı, No:1 Kağıthane / İSTANBUL Kıymeti : 1.250.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:34

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 13:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:34