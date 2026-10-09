Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2026/21 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/21 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , KAPTANPAŞA Mahalle/Mevki , 10288 Ada No , 34 Parsel No ,305m2 Yüz Ölçümlü , Arsa nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 280/9760 Arsa Paylı , 1. BODRUM KAT 8 NOLU '' Mesken '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir.

Adresi: Halide Edip Adıvar Mahallesi. Kutlubey Sokak. No:71. 1.Bodrum Kat. D:8 Maltepe / İSTANBUL

Kıymeti: 6.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:02

28/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.