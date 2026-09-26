T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2026/721 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/721 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Topçular mah. 214,00 m² yüzölçümlü, 422 ada, 171 parsel, altı katlı ÜÇ DÜKKAN VE YEDİ DAİRELİ KARGİR APARTMAN nitelikli kat Mülkiyeti kurulu taşınmazda 20/140 arsa paylı Çekme Kat (10) nolu Daire nitelikli bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazın tamamı niteliğindedir.

Adresi : Yenidoğan Mahallesi Riüiviik Cınar Sokak No: 25Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:35