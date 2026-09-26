Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 23:45

        Örnek No:55*

        T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2026/721 ESAS

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/721 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        TAŞINMAZIN
        Özellikleri: İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Topçular mah. 214,00 m² yüzölçümlü, 422 ada, 171 parsel, altı katlı ÜÇ DÜKKAN VE YEDİ DAİRELİ KARGİR APARTMAN nitelikli kat Mülkiyeti kurulu taşınmazda 20/140 arsa paylı Çekme Kat (10) nolu Daire nitelikli bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazın tamamı niteliğindedir.
        Adresi : Yenidoğan Mahallesi Riüiviik Cınar Sokak No: 25Bayrampaşa / İSTANBUL
        Kıymeti : 5.000.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:35
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:35
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:35
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:35

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02557762