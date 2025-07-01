T.C. İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ
Esas no: 2013/42
Karar no: 2025/39
20.06.2025
İ L A N
Mahkememizin gerekçeli kararında ismi geçen Genca Nezihe Geoghegan'a gerekçeli kararın ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.
Mahkememiz gerekçeli kararı ile;
"1-Davanın REDDİNE,
Dava konusu İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi, 444 Ada 6 Parsel sayılı taşınmazın tamamının 12 Pay kabul edilerek;
5 payının 18815268324 TCKN Zülfikar GÜNAYDIN,
5 payının 18812268488 TCKN Rüştü GÜNAYDIN
2 payının 18809268552 TCKN Aysel GÜNAYDIN adlarına tespiti ile tapuya tescillerine," şeklinde karar verilmiş olmakla, mahkeme hükmünün yukarıda ismi geçen şahısa ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 20.06.2025