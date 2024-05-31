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        T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 01.06.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ
        1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların (Listenin 1- 2 ve 42. sırasındakiler hariç) ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 12/06/2024 Çarşamba günü Saat 13:00’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır.
        2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 11/06/2024 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir.
        3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.
        4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
        5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
        6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.
        7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.
        8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
        9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
        10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
        11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
        12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.
        13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
        14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.
        15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir.
        16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminat geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.
        17. Aşağıda mevkiileri belirtilmiş vakıf taşınmazları listesinin 1. Sırasında yer alan taşınmaz 10(ON) yıl süreyle, 2. ve 42. Sırasında yer alan taşınmaz 3 (ÜÇ) yıl süreyle kiralanacaktır.
        18. Konut İhalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılımcılar birden fazla konut ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir, diğerlerine alınmazlar.
        (Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (www. vgm. gov. tr.)
        İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
        SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK
        MUHAMMEN         		GEÇİCİ VE İHALE İHALE
        NO NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT TARİHİ SAATİ
        1 341092268000 İstanbul Fatih Topkapı Çayır Meydanı Cad.Kahalbaşı Sk.

        A Blok 34 ve

        B Blok 27 Kapı nolu

        Özel Şartlı Bina (10 Yıl Süreyle Kiralacaktır.)

        		 1900 90

        A Blok 1080,

        81m2
        B Blok 1044,

        34m2
        Ortak alan 93,

        75m2 Toplam:

        2.218,90m2

        		 Tam 6.400,00 € 600.000,00 TL 12.06.2024 13:00
        2 341091974001 İstanbul Fatih Ali Kuşçu İslambol Cad.

        2/1 Kapı nolu Kargir Dükkan

        (3 Yıl süreyle Kiralanacaktır.)

        		 1923 1,2 ve 3 39,50m2 Tam 100.000,00 TL 300.000,00 TL 12.06.2024 13:00
        3 342090427000 İstanbul Fatih Atikali Nişanca Nişanca Mehmetpaşa Camii WC'si(4 Kabinli) 1387 19 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 12.06.2024 13:00
        4 341090721000 İstanbul Fatih Ayvansaray Limoncu Arsa 2695 7 120,08m2 Tam 1.900,00 TL 5.250,00 TL 12.06.2024 13:00
        5 341090455000 İstanbul Fatih Ayvansaray Kandilli Türbe Arsa 2867 17 41,92m2 Tam 360,00 TL 1.000,00 TL 12.06.2024 13:00
        6 341090618000 İstanbul Fatih Balat Şair Niyazı Cad. Arsa 2313 4 108m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 12.06.2024 13:00
        7 341090790000 İstanbul Fatih Cerrahpaşa Ağababa Davutpaşa Camii WC'si (Yedi Kabinli) 1157 53 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL 12.06.2024 13:00
        8 341091156002 İstanbul Fatih Ayvansaray Eğrikapı Arsa 2702 26,35 ve 36 192,34m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 12.06.2024 13:00
        9 341072348000 İstanbul Fatih Binbirdirek Babayani

        3 Kapı nolu

        Özel şartlı İkametgah

        		 299 5 40m2 Tam 20.000,00 TL 70.000,00 TL 12.06.2024 13:00
        10 341071787000 İstanbul Fatih Süleymaniye Uzunçarşı

        Yiğithan Bodrum Kat

        15 Kapı nolu Dükkan

        		 282 52 19m2 Tam 1.000,00 TL 6.000,00 TL 12.06.2024 13:00
        11 341071788000 İstanbul Fatih Süleymaniye Uzunçarşı

        Yiğithan Bodrum Kat

        17 Kapı nolu Dükkan

        		 282 52 21m2 Tam 1.300,00 TL 7.000,00 TL 12.06.2024 13:00
        12 341071629003 İstanbul Fatih Hacıkadın Katip Çelebi Krk.(C) ile işaretli Arsa 629 10 314m2 Tam 4.000,00 TL 15.000,00 TL 12.06.2024 13:00
        13 341300072000 İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Hisar Meydanı

        Özel Şartlı Arsa

        Üzeri Muhdsat

        		 73 2 3.756,00m2 Tam 750.000,00 TL 2.070.000,00 TL 12.06.2024 13:00
        14 341130304024 İstanbul Sarıyer Yeni Havantepe Cad.

        Krk. (1) ile işaretli

        Özel Şartlı Arsa

        		 730 2 6.642,50m2'nın
        417m2'si        		 Tam 5.000,00 TL 13.800,00 TL 12.06.2024 13:00
        15 341130289008 İstanbul Sarıyer Mirgün Balta Limanı Hisaryolu
        ve Tan Sk.

        Krk.(G) ile işaretli

        Özel Şartlı Arsa

        		 169 3 1.467m2'nın
        630m2'si        		 Tam 4.000,00 TL 11.040,00 TL 12.06.2024 13:00
        16 341130519050 İstanbul Sarıyer Kocataş Kocataş

        Krk.(19B) ile işaretli

        Özel Şartlı Arsa

        		 653 1 13.980m2'nın
        120m2'si        		 Tam 700,00 TL 1.940,00 TL 12.06.2024 13:00
        17 341130056009 İstanbul Sarıyer Kireçburnu Goncalar Özel Şartlı Arsa 462 6 60m2 1/4 1.000,00 TL 2.760,00 TL 12.06.2024 13:00
        18 341130056025 İstanbul Sarıyer Kireçburnu Goncalar

        Krk.(53A) ile işaretli

        Özel Şartlı Arsa

        		 462 6 19.422m2'nın
        63m2'si        		 1/4 1.000,00 TL 2.760,00 TL 12.06.2024 13:00
        19 341130278000 İstanbul Sarıyer Tarabya Çıra Özel şartlı Arsa 1081 80 225,96m2 Tam 5.000,00 TL 13.800,00 TL 12.06.2024 13:00
        20 341130125001 İstanbul Sarıyer Yeni Bağlar Yolu Özl Şartlı Arsa 767 6 ve 7 158,97m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 12.06.2024 13:00
        21 342130037032 İstanbul Sarıyer Yeniköy Valide Çeşmesi ve Dirhem

        Krk.(31) ile İşaretli

        Özel Şartlı Dükkan

        		 310 16 17m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 12.06.2024 13:00
        22 346160012004 İstanbul Şişli Mecidiyeköy Gülbahar Cad. Krk.(E) Osman Sağnak Camii WC'si(6 Kabinli) 9108 6 196/891 1.000,00 TL 2.760,00 TL 12.06.2024 13:00
        23 341160720000 İstanbul Şişli Duatepe Avukat Cad. 41/B Apt.Zemin Kat.5 Kapı nolu Özel Şartlı Dükkan 1255 4 40m2 Tam 23.000,00 TL 63.480,00 TL 12.06.2024 13:00
        24 341052693000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Tırmık Özel Şartlı Arsa 1379 8 78,75m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 12.06.2024 13:00
        25 341051580000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Taburağası Özel Şartlı Arsa 1388 10 50,15m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 12.06.2024 13:00
        26 341052057000 İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Dev Süleyman ve Lokumcu 29

        Apt.Zemin Kat

        4 Kapı nolu İkametgah

        		 1187 1 90,90m2 Tam 10.000,00 TL 27.600,00 TL 12.06.2024 13:00
        27 341130001000 İstanbul Sarıyer Rumelihisari Ali Pertek Özel Şartlı Arsa 61 2 71.71m2 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL 12.06.2024 13:00
        28 341130245000 İstanbul Sarıyer Yeniköy Salihağa Özel Şartlı Arsa 253 35 160m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 12.06.2024 13:00
        29 341030602000 İstanbul Beşiktaş Bebek İnşirah Özel Şartlı Arsa 1655 140 2.794m2 2/3 4.000,00 TL 50.000,00 TL 12.06.2024 13:00
        30 341052533000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Çavdar 5

        Apt.Zemin Kat

        4 Kapı nolu İkametgah

        		 1373 19 70m2 Tam 11.000,00 TL 32.000,00 TL 12.06.2024 13:00
        31 341082010000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Dicle 51

        Apt.2.Bodrum kat

        1Kapı nolu İkametgah

        		 122 228 71m2 Tam 10.000,00 TL 27.600,00 TL 12.06.2024 13:00
        32 341081948000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Atılgan 5--1

        Apt.Zemin Kat

        4 Kapı nolu İkametgah

        		 141 51 61,34m2 Tam 7.500,00 TL 20.700,00 TL 12.06.2024 13:00
        33 341082632000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Çakmak 53-59

        Apt.3.Kat

        12 Kapı nolu İkametgah

        		 159 44 Net 65,31m2 Tam 20.000,00 TL 55.200,00 TL 12.06.2024 13:00
        34 341082634000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Çakmak 53-59

        Apt.5.Kat

        19 Kapı nolu İkametgah

        		 159 44 Net 63,77m2 Tam 20.000,00 TL 55.200,00 TL 12.06.2024 13:00
        35 341082635000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Çakmak 53-59

        Apt.5.Kat

        20 Kapı nolu İkametgah

        		 159 44 Net 63,31m2 Tam 20.000,00 TL 55.200,00 TL 12.06.2024 13:00
        36 341082636000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Çakmak 53-59

        Apt.6.Kat

        23 Kapı nolu İkametgah

        		 159 44 Net 63,77m2 Tam 20.000,00 TL 55.200,00 TL 12.06.2024 13:00
        37 342080108003 İstanbul Eyüpsultan Nişanca Zal Mahmutpaşa
        Cad.

        Krk.(C) ile işaretli

        Kızıl Mescit Camii WC'si

        		 65 53 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 12.06.2024 13:00
        38 342080181002 İstanbul Eyüpsultan Gümüşsuyu Merkez Gümüşsuyu Kek.(C) ile işaretli Arsa 34 5 420m2'nın
        80m2si        		 Tam 300,00 TL 830,00 TL 12.06.2024 13:00
        39 341081956000 İstanbul Eyüpsultan Nişanca Selahi Mehmetbey
        Cad.        		 Arsa 63 35 148,20m2 6/7 500,00 TL 1.380,00 TL 12.06.2024 13:00
        40 341081592001 İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy-Merkez Atatürk Cadddesi

        Krk.(B) ile işaretli

        Hatice Sultan Camii WC'si

        		 24 3 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 12.06.2024 13:00
        41 341020164000 İstanbul Bakırköy Sakızağacı Ahmetrasim 53 Zemin+asma katlı İkametgah 36 4 42m2 Tam 15.000,00 TL 57.000,00 TL 12.06.2024 13:00
        42 341030696000 İstanbul Beşiktaş Ortaköy Mehmetçik 2--4

        Bodrum+Zemin+1.Normal Katlı İkametgah

        Özel Şart: Taşınmazın 2024 yılı onarım maliyeti yaklaşık 2.062.260,00-TL olup,

        onarımların İdaremizin izni ve kontrolünde

        9 ay içerisinde yapılması, tüm masrafların kiracısı tarafından karşılanması şartıyla 3(Üç) yıl süreyle kiralanacaktır.

        		 57 11 230,95m2 Tam 90.000,00 TL 248.400,00 TL 12.06.2024 13:00
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02040880