İ L A N

T.C.

İSTANBUL

33. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/528 Esas

17.02.2026



İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesi Arnavutköy Şose mevki 395 ada 12 parselin şerhler hanesinde intifa hakkı sahibi olarak gözüken ELENİ'nin yaşayıp yaşamadığına yönelik görgü ve bilgisi bulunanların son ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde hangi şehirde ve nerede hangi şekilde gördüklerine yönelik beyanda bulunmalarına aksi halde ilgilinin TMK'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ihtar olunur. 17.02.2026