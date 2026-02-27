Canlı
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 33. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.02.2026 - 00:00
        İ L A N
        T.C.
        İSTANBUL
        33. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı: 2025/528 Esas

        17.02.2026


        İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesi Arnavutköy Şose mevki 395 ada 12 parselin şerhler hanesinde intifa hakkı sahibi olarak gözüken ELENİ'nin yaşayıp yaşamadığına yönelik görgü ve bilgisi bulunanların son ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde hangi şehirde ve nerede hangi şekilde gördüklerine yönelik beyanda bulunmalarına aksi halde ilgilinin TMK'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ihtar olunur. 17.02.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02411407