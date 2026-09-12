T.C.

İZMİR

10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2025/857



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Güveni Kötüye Kullanma suçundan sanık Kazım ve Nazmiye oğlu, 25/11/1972 İzmir doğumlu Yüksel ORUNDAŞ hakkında mahkememizde yapılan yargılaması neticesinde;

"Sanığın, müştekiye karşı "güveni kötüye kullanma" suçunu işlediği anlaşılmakla, eylemine uyan TCK'nin 155/1. maddesi gereğince 1660-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, mahkememizde sanığın bir daha suç işlemeyeceğine yönelik olumlu kanaat oluşması karşısında CMK'nin 231/6. maddesindeki koşullar oluşmakla aynı Kanun'un 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA," karar verildiği,

Sanık Yüksel ORUNDAŞ'ın tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği ve gerekçeli kararın tebliği sağlanamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanen tebliğ tarihinden itibaren 7 güniçindekararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve CMK'nin 272/1. ve 7499 sayılı Kanun ile değişik 273/1. maddeleri uyarınca hükmün gerekçesi ile birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren İKİ HAFTA içinde Mahkememize veya ilgilinin bulunduğu yerdeki Asliye ceza mahkemesine vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilme koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak ya da Mahkememize ceza infaz kurumu aracılığı ile dilekçe göndermek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 10.09.2026