T.C. İZMİR 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2017/1183 Esas

DAVALILAR : 1- MURADİYE TAŞCI 1879 Sok No 36 D 1 Karşıyaka Karşıyaka/ İZMİR

2- MUSTAFA CELEP

3- MUSTAFA PİYİ

4- MUZAFFER ÖZMEN Güzelyalı Mh Atatürk Cd No:22/7 Mudanya/ BURSA

5- NEJDET ÖZMEN Yıldız Blokları 5. Blok 104 Sk. K:7 D:19 Egekent 2 Ulukent Menemen/ İZMİR

6- NİHAT KOCABIYIK Muhittin Erener Mah. 2169 Sk. No:3/1/1Bayraklı/ İZMİR

7- RAFET KOCABIYIK Kızıklı Mah. Cambaz Sok. Miray Büfe No:762 Burhaniye/ BALIKESİR

8- SADULLAH ÖZMEN Aziziye Mah.Bergama/ İZMİR

9- ZEKAYİ KOCABIYIK Osmangazi Mag. 591. Sk. No:5/1 Bayraklı/ İZMİR

10- AHMET KAYALAR

11- ALAATTİN YAĞCI 275/5 Sk No:1 D:25Bornova/ İZMİR

12- ALİ DURMUŞ Ümit Mah. 7301 Sk. No:9 Bornova/ İZMİR

13- AYSEL KAYALAR Gazicelal Mah. 453 Sk. No:5/5 Edremit/Balıkesir/ BALIKESİR

14- BİRSEN SEÇKİN 8050 Sok. No:152 D:26 Egekent 35610 Çiğli/ İZMİR

15- CAFER TURAN Kızılay Mah. 704 Sok. No 5 İç Kapı No 8Bornova/ İZMİR

16- CEVDET ÖZMEN

17- CÜNEYT YAZICIOĞLU Efeler Mah 306 Sokak A Blok No: 2/18 35000 Buca/İzmir Buca/ İZMİR

18- DİLEK YAZICIOĞLU 281 Sk N 127/1 Halil Rıfat Paşa Hatay İZMİR

19- EMİNE ODAĞ İzmir Bayraklı/ İZMİR

20- EMİNE SAĞIROĞLU 2749 Sokak, No:19 Gültepe/İzmir İZMİR

21- FATMA GÜRDAL Dedeler KöyüKaracasu/ AYDIN

22- FİKRET SEÇKİN

23- HASAN KAYALAR

24- HASAN ÖZMEN

25- HATİCE NURSEN SEÇKİN Egekent Mah. 8050 Sk. Dış Kapı No: 152 İç Kapı No: 26Çiğli/İzmir/TürkiyeÇiğli/ İZMİR

26- HURİYE EROL

27- HÜLYA MORTTOGAN

28- HÜSEYİN KAYALAR Gaziilyas Mah Eski Depo Cad No:40 Kat:2 Edremit/Balıkesir/ BALIKESİR

29- İBRAHİM YAZICIOĞLU

30- İHSAN FİGEN ÜSTÜN 994 Sokak No:52Bornova/ İZMİR

31- KAMİL EKEN Yaylalı Mahallesi 18 No:7 Karacasu/ AYDIN

32- MEHMET CANSIKMAZ Kent Taksi Durağı Turgutlu/ MANİSA

33- MEHMET KAYALAR

34- MEHMET YAZICIOĞLU Arap Hasan Mah. 264 Sk. No:1Büyükelçiler A Blok K:8 D:29Karabağlar / İZMİR

35- MEHMET BAHATTİN AVŞAROĞLU Mernis Osmangazi/ BURSA

36- MELEK ÇİFTÇİ

37- MELEK TÜMBELEKÇİLER Kayadibi Köyü Gelincik Sok. No.3 Bornova/ İZMİR

38- MESUDE KARADAYI İzmir Bayraklı/ İZMİR

39- MEŞKÜRE CANSIKMAZ

40- MÜJGAN YURT

41- NAZİFE EROL Kızıklı Köyü Burhaniye/ BALIKESİR

42- NURTEN BAŞDENİZCİ

43- ONUR MURAT KUMRAL Donanmacı Mah. Fazıl Bey Cad. No:55 İç Kapı No: 3 Karşıyaka/ İZMİR

44- SADIK KAYALAR Değirmen Siteleri No:61 Değirmendere Gölcük/ KOCAELİ

45- SARE SEÇKİN 8080 Sk No: 152 Daire: 236 Çiğli/ İZMİR

46- SEVİM ÇANKAYA

47- SUZAN YAZICIOĞLU 1125/1 Sk. Güney Mah. No:25/3 Merkez İZMİR

48- TEYİBE BALTACI

49- ÜMİT ZÜLFÜ BALTACI Sürsürü Mah. Şehit Mimar F. Mehmet Bakar Sk. No:38Bb Farcı Ümit Merkez Elazığ Merkez/ ELAZIĞ

50- YAVUZ SELİM BALTACI Sürsürü Mahallesi Mustafa Bakar Sokak No:79 Irmak Sitesi A Blok D:5 Elazığ Merkez/ ELAZIĞ

51- ZÜLFÜ BALTACI



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 04/12/2025 günü saat: 12:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.