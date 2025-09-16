Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İZMİR 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.09.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. İZMİR 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2017/1183 Esas

        DAVALILAR : 1- MURADİYE TAŞCI 1879 Sok No 36 D 1 Karşıyaka Karşıyaka/ İZMİR
        2- MUSTAFA CELEP
        3- MUSTAFA PİYİ
        4- MUZAFFER ÖZMEN Güzelyalı Mh Atatürk Cd No:22/7 Mudanya/ BURSA
        5- NEJDET ÖZMEN Yıldız Blokları 5. Blok 104 Sk. K:7 D:19 Egekent 2 Ulukent Menemen/ İZMİR
        6- NİHAT KOCABIYIK Muhittin Erener Mah. 2169 Sk. No:3/1/1Bayraklı/ İZMİR
        7- RAFET KOCABIYIK Kızıklı Mah. Cambaz Sok. Miray Büfe No:762 Burhaniye/ BALIKESİR
        8- SADULLAH ÖZMEN Aziziye Mah.Bergama/ İZMİR
        9- ZEKAYİ KOCABIYIK Osmangazi Mag. 591. Sk. No:5/1 Bayraklı/ İZMİR
        10- AHMET KAYALAR
        11- ALAATTİN YAĞCI 275/5 Sk No:1 D:25Bornova/ İZMİR
        12- ALİ DURMUŞ Ümit Mah. 7301 Sk. No:9 Bornova/ İZMİR
        13- AYSEL KAYALAR Gazicelal Mah. 453 Sk. No:5/5 Edremit/Balıkesir/ BALIKESİR
        14- BİRSEN SEÇKİN 8050 Sok. No:152 D:26 Egekent 35610 Çiğli/ İZMİR
        15- CAFER TURAN Kızılay Mah. 704 Sok. No 5 İç Kapı No 8Bornova/ İZMİR
        16- CEVDET ÖZMEN
        17- CÜNEYT YAZICIOĞLU Efeler Mah 306 Sokak A Blok No: 2/18 35000 Buca/İzmir Buca/ İZMİR
        18- DİLEK YAZICIOĞLU 281 Sk N 127/1 Halil Rıfat Paşa Hatay İZMİR
        19- EMİNE ODAĞ İzmir Bayraklı/ İZMİR
        20- EMİNE SAĞIROĞLU 2749 Sokak, No:19 Gültepe/İzmir İZMİR
        21- FATMA GÜRDAL Dedeler KöyüKaracasu/ AYDIN
        22- FİKRET SEÇKİN
        23- HASAN KAYALAR
        24- HASAN ÖZMEN
        25- HATİCE NURSEN SEÇKİN Egekent Mah. 8050 Sk. Dış Kapı No: 152 İç Kapı No: 26Çiğli/İzmir/TürkiyeÇiğli/ İZMİR
        26- HURİYE EROL
        27- HÜLYA MORTTOGAN
        28- HÜSEYİN KAYALAR Gaziilyas Mah Eski Depo Cad No:40 Kat:2 Edremit/Balıkesir/ BALIKESİR
        29- İBRAHİM YAZICIOĞLU
        30- İHSAN FİGEN ÜSTÜN 994 Sokak No:52Bornova/ İZMİR
        31- KAMİL EKEN Yaylalı Mahallesi 18 No:7 Karacasu/ AYDIN
        32- MEHMET CANSIKMAZ Kent Taksi Durağı Turgutlu/ MANİSA
        33- MEHMET KAYALAR
        34- MEHMET YAZICIOĞLU Arap Hasan Mah. 264 Sk. No:1Büyükelçiler A Blok K:8 D:29Karabağlar / İZMİR
        35- MEHMET BAHATTİN AVŞAROĞLU Mernis Osmangazi/ BURSA
        36- MELEK ÇİFTÇİ
        37- MELEK TÜMBELEKÇİLER Kayadibi Köyü Gelincik Sok. No.3 Bornova/ İZMİR
        38- MESUDE KARADAYI İzmir Bayraklı/ İZMİR
        39- MEŞKÜRE CANSIKMAZ
        40- MÜJGAN YURT
        41- NAZİFE EROL Kızıklı Köyü Burhaniye/ BALIKESİR
        42- NURTEN BAŞDENİZCİ
        43- ONUR MURAT KUMRAL Donanmacı Mah. Fazıl Bey Cad. No:55 İç Kapı No: 3 Karşıyaka/ İZMİR
        44- SADIK KAYALAR Değirmen Siteleri No:61 Değirmendere Gölcük/ KOCAELİ
        45- SARE SEÇKİN 8080 Sk No: 152 Daire: 236 Çiğli/ İZMİR
        46- SEVİM ÇANKAYA
        47- SUZAN YAZICIOĞLU 1125/1 Sk. Güney Mah. No:25/3 Merkez İZMİR
        48- TEYİBE BALTACI
        49- ÜMİT ZÜLFÜ BALTACI Sürsürü Mah. Şehit Mimar F. Mehmet Bakar Sk. No:38Bb Farcı Ümit Merkez Elazığ Merkez/ ELAZIĞ
        50- YAVUZ SELİM BALTACI Sürsürü Mahallesi Mustafa Bakar Sokak No:79 Irmak Sitesi A Blok D:5 Elazığ Merkez/ ELAZIĞ
        51- ZÜLFÜ BALTACI


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 04/12/2025 günü saat: 12:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

