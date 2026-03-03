Canlı
        T.C. İZMİR 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.03.2026 - 00:00
        T.C. İZMİR 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
        İ L A N

        DOSYA NO : 2024/795
        KARAR NO : 2025/678


        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09.09.2025 tarihli kararı ile Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak,çoğaltmak,satmak,nakletmek,ihraç etmek vs suçundan TCK'nın 226/3.fıkra 2.cümle, 62/1, 52/2, 5271 sy 231/5 maddeleri uygulanarak verilen ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup, verilen karar Muhammed ve Hadice oğlu, 01.01.2000 Halep doğumlu, MUSTAFA MISTO tüm aramalara rağmen bulunamamış ve bu nedenle gerekçeli karar kendisine tebliğ edilemediğinden,
        7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince gazetede ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yasal 2 hafta içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği, 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 25.02.2026

