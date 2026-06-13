T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 13 Haziran 2026 - 23:50
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/218 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir, Bayraklı
MEVKİİ : Postacılar Mahallesi
ADA NO : 40044
PARSEL NO : 3
MALİKİN ADI VE SOYADI : Maliye Hazinesi Tüzel Kişiliği
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/218 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.05.2026