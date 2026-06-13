T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/218 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir, Bayraklı

MEVKİİ : Postacılar Mahallesi

ADA NO : 40044

PARSEL NO : 3

MALİKİN ADI VE SOYADI : Maliye Hazinesi Tüzel Kişiliği

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/218 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.05.2026