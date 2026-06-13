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        T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 23:50
        T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/218 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

        BULUNDUĞU YER : İzmir, Bayraklı
        MEVKİİ : Postacılar Mahallesi
        ADA NO : 40044
        PARSEL NO : 3
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Maliye Hazinesi Tüzel Kişiliği
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/218 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.05.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02487967