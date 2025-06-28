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        T.C. İZMİR 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.06.2025 - 00:00
        T.C.
        İZMİR
        12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/31 esas

        20.06.2025


        İZMİR 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ' NDEN İLAN


        Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan Sanık Muhnned İbrahim hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 04/06/2024 tarih ve 2023/31 esas 2024/887 karar sayılı kararı ile TCK'nun 142/1-e,62/1 maddeleri gereğince 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
        Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve gerekçeli karar tebliği yapılamayan aşağıda kimliği yazılı sanığa 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri uyarınca karar metninin ilan yoluyla tebliği, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş ) gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 (iki) hafta içerisinde itiraz yasa yoluna başvuru hakkı olduğu hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
        SANIK: MUHNNED İBRAHİM, Bedreddin ve Fatma oğlu,17/01/1985 HALEP doğumlu

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02251213