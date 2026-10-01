İLAN



MERCİ :T.C. İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi

ESAS NO :2022/316



KARAR NO :2023/709



SANIK :Yusuf AYDIN, Ballıkuyu Mah. 5309 Sk. No.10A İç Kapı No.A Konak/İZMİR



TEBLİĞ OLUNACAK,

EVRAK İÇERİĞİ :

10/08/2021 ve 23/03/2022 tarihliKullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan açılan kamu davasının, kovuşturma şartının gerçekleşmediği gözetilerek CMK'nın 223/8 maddesi gereğince durmasına karar verildiğine ilişkin hüküm metni



MEVZUU :Hüküm Metni



İLAN SEBEBİ Sanığın ifade verdiğiadreslerde olmaması, tebliğ işleminin yapılamaması, yapılan aramalara rağmen uzunca bir süredirbulunmaması,evrakların işlemsiz dönmesi



TEBLİĞ TARİHİ :7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-30. maddeleri gereğince Mahkememiz kararının Türkiye Geneli 50.000 altı, Genel İnternet Haber Sitesi ve Basın İlan Kurumu İlan Portalından bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.



HÜKÜM METNİ :Yusuf AYDIN hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan açılan kamu davasının, kovuşturma şartının gerçekleşmediği gözetilerek CMK'nın 223/8 maddesi gereğince durmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya bulunduğu yer asliye ceza mahkemesi veya bulunduğu cezaevi müdürlüğüne dilekçe vererek ya da tutanağa geçirilmek koşulu ile mahkeme yazmanına beyanda bulunmak, tutanak mahkeme yargıcı tarafından onaylanmak biçiminde itiraz yoluna başvurulabileceğine dair karar metnidir. 29/09/2026