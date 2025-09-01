Habertürk
        T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.09.2025 - 00:00
        T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/326 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Bozyaka Mahallesi
        ADA NO : 38482
        PARSEL NO : 13 parsel
        MALİKİN ADI VE SOYADI :ÖZGE SATKAN-TCKN:27784544988
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI :TEİAŞ GENEL MÜD.
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU 24/09/1990 tarih, 49-810 sayılı yazısı
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/326 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20.08.2025

