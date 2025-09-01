T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/326 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Bozyaka Mahallesi
ADA NO : 38482
PARSEL NO : 13 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :ÖZGE SATKAN-TCKN:27784544988
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :TEİAŞ GENEL MÜD.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU 24/09/1990 tarih, 49-810 sayılı yazısı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/326 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20.08.2025