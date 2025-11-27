T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/474 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi
ADA NO : 1460 ada
PARSEL NO : 3 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 72,00 m2 yüzölçümlü
MALİKİN ADI VE SOYADI : FATMA HİDAYET
(Kayyım), İzmir, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 25/01/2024 tarih, 94899069-402.02 sayılı yazısı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/474 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.11.2025