        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.11.2025 - 00:00
        T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/474 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi
        ADA NO : 1460 ada
        PARSEL NO : 3 parsel
        YÜZÖLÇÜMÜ : 72,00 m2 yüzölçümlü
        MALİKİN ADI VE SOYADI : FATMA HİDAYET
        (Kayyım), İzmir, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 25/01/2024 tarih, 94899069-402.02 sayılı yazısı
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/474 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.11.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02345315