T.C.

İZMİR

13. AİLE MAHKEMESİ



ESAS NO : 2025/708 06/07/2026

KARAR NO : 2026/225



İ L A N



Davacı FERAH KOÇAK tarafından Davalı Gökhan AKYÜZ aleyhine mahkememizde açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 13/04/2026 gün 2025/708 E. 2026/225 K.sayılı ilamı ile usulden reddine, davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, karar verilmiş olup, iş bu ilan tarihinden itibaren Davalıya 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği ilanı,

Mahkememizce verilen davanın usulden reddine dair gerekçeli karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiş olmakla, iş bu istinaf dilekçesinin Davalı Gökhan Akyüz'e ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinafa cevap verilmemesi halinde, dosyanın istinafa gönderileceği hususu ilanı ile;

Davacı vekili tarafından 16/06/2026 tarihli dilekçesinde, dosya kapsamında HMK.36 md.çerçevesinde davalı lehine tarafsızlığını şüpheye düşürecek mahiyette hukuka aykırı kararlar tesis eden ve davalı lehine işlemler yürüten mahkeme hakiminin reddine, talebinde bulunmuş olup, hakimin reddi talepli dilekçeye karşı HMK.nun 38/5 maddesi gereğince tebliğden itibaren bir hafta içinde cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.