T.C.

İZMİR

15. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/45 Esas

Konu : BİRGÜL GÖKÇE

12/09/2024



İLAN



Davacı DAVUT GÖKÇE ile Davalılar ALPASLAN GÖKÇE, BİRGÜL GÖKÇE, CEMİLE GÖKÇE, EBUBEKİR GÖKÇE, KÜBRA GÖKÇE, MEHMET GÖKÇE, NACİ GÖKÇE, SEMİHA MERYEM GÖKÇE arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizce davacı tarafça bildirilen BİRGÜL GÖKÇE' nin dava dilekçesindeki T.C. Kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada mernis sisteminde adresinizin bulunmadığı, yurtdışı adresine tebligat yapılamadığı, tebligata elverişli adresinin yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği, UYAP entegrasyon sorguları aracılığıyla başka bir adresinize ulaşılamadağı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma gün ve saati ile bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Cevap süreniz 2 hafta olup cevaba tüm delillerin açıkça yazılması, hangi delillerin hangi vakıaya ilişkin olduğunun da bildirilmesi, belge örneklerinin eklenmesi ve başka yerden getirtilecek belge/dosya varsa bilgilerin de bildirilmesi, giderlerin vezneye avans olarak yatırılması, 26/11/2024 günü saat 10:40'ta duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur.



İLGİLİ KİŞİ : BİRGÜL GÖKÇE - 36499749090 Hamburg Almanya Federal Cumhuriyeti Seyhan/ ADANA

KARS ili, MERKEZ ilçesi, SOYLU mah/köy, 52 Cilt, 51 Aile sıra no, 10 sırada nüfusa kayıtlı, DURAK ve CEMİLE oğlu/kızı, 30/07/1970 dogumlu,