Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, KIZILÇULLU Mahalle/Köy, 40619 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz 619 Sokağa cepheli olup toplu taşıma araçlarının da güzergahı olan Aydın Hatboyu Caddesine 320 m., Kaynak Caddesine 400 m., Yeşillik Caddesine 625 m., İZBAN Koşu İstasyonuna 630 m., İZBAN İnkılap İstasyonuna 1.18 km. direkt uzaklıkta bulunan konuma sahiptir.Taşınmaz civarında 2 - 4 katlı, işyeri, atölye, depo, tamirhane olarak kullanılan binaların yoğunlukta olduğu görülmüştür. Taşınmazın tüm belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma imkanı mevcuttur. Taşınmaz üzerindeki bina zemin kattan ibaret olup mesken olarak inşa edilmiştir.

Adresi : Seyhan Mah. 619 Sok, No:29Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 109 m2

İmar Durumu : Taşınmazın; “1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında bitişik nizam üç kat (b-3) yapılaşma koşullu sanayi alanı içerisinde kaldığı, sanayi alanlarında kokusuz, dumansız, gürültüsüz ve yangına hassas olmayan, asgari sağlık şartlarına uygun türden küçüksanayi üniteleri yer alabileceği, parselin bir miktar yola terki bulunduğu, ayrıca taşınmazın bulunduğu alan, buca ilçesi sınırları içerisinde yer alan tek riskli alanolan ve izmir ili, karabağlar ilçesi, osman aksünger, aşık veysel ve aydın mahalleleri ile buca ilçesi, seyhan mahallesi sınırları içerisinde kalan 191 ha. lık alanda 06.06.2013 tarih ve 2013/4919 sayılı bakanlar kurulu kararı ile “riskli alan” ilan edilen ve 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bölge içerisinde yer aldığı görüldüğünden yapılacak herhangi bir inşai faaliyette tutanakla işlem yürütüldüğü” belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.450.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:25

09/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.