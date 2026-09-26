Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Gaziemir İlçe, ATIFBEY Mahalle/Köy, 1359 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki 4 katlı binanın; zemin katında 2 adet dükkan, üst katlarda mesken olarak kullanılmak üzere yapılmış girişleri ayrı her katta 1 daire bulunmaktadır. Taşınmaz toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesine yaklaşık 140 m., Abdülhamit Yavuz Caddesine yaklaşık 160 m., Önder Caddesine yaklaşık 510 m., Akçay Caddesine yaklaşık 680 m. direkt uzaklıkta bulunan konuma sahip olup ulaşım ve taşıma imkanları iyi olarak değerlendirilmiştir. Gaziemir Kaymakamlığı, Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkez Pazaryeri, Gaziemir Polis Merkezi Amirliği, Metro Market Gaziemir AVM taşınmaza yakın ya da kolay ulaşılabilir konumda yerlerdir. Taşınmaz tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi: Atıfbey Mah. 6 Sok. No:24 Gaziemir / İZMİR adresinde bulunur.

Yüzölçümü : Dükkan 56,98m²+Dükkan 41,98m²+ 4 adet daire her biri 135,02 m² toplam=639,04m²

İmar Durumu: Gaziemir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 115.02.01-159617 sayılı imar durumu yazı ile; İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 1359 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam, 5 kat, emax:1.50, tm1- ticaret seçenekli konut bölgesi kullanım kararı olan imar adasına isabet etmekte olduğu bildirilmiştir. Ayrıca; *23.08.2013 gün ve 28477 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Haberleşme, Seyrüsefer Gözetim Sistemleri Mania Kriterleri Hakkında Yönetmelik Doğrultusunda D.H.M.İ. Gen. Müd. den yapılacak olan yapının yüksekliği hakkında izin alınması zorunludur, *1/1000 Ölçekli Gaziemir İlçesi Havaalanı Mania Planı 1. Etap Revizyon İmar Planı Plan Notlarına uyulacaktır,*Mevcut Durumu Plandaki Korunacak Alan (K) sınırında kalmaktadır, notları eklenmiştir.

Kıymeti : 35.000.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Oranı : % 20 si üzerinden işyeri - dükkan için uygulanan % 20 oranında KDV, % 80 i üzerinden% 1 oranında KDV

Kaydındaki Şerhler: İcra ve kamu haczi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:34