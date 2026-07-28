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        T.C. İZMİR 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 23:50
        İ L A N
        T.C. İZMİR 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2026/295 Esas

        22.07.2026

        MALİYE HAZİNESİ ile İZMİR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülen Gaiplik davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesi ile İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesinde bulunan ve tapunun 270 ada 2 parselde tapuya kayıtlı taşınmazın malikleri olan Naciye, Mahmut evlatları Şehnaz, Hüseyin ve Hasan için kayyımlık kararı verildiği 22.02.2011 tarihinden itibaren 10 yıllık kayyımlıkla idare edilme süresi dolduğundan ve hiçbir hak sahibi ortaya çıkmadığından anılan kişilerin gaipliğine karar verilmesini ve taşınmazdaki payların hazineye intikaline karar verilmesi talep ve dava olunmuştur. Davacı vekilinin gaip kararı verilmesi talebi üzerine TMK 33. Md gereğince gaiplik ilanına karar verilmiş olup İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesinde bulunan ve tapunun 270 ada 2 parselde müşterek malik gözüken Naciye, Mahmut evlatları Şehnaz, Hüseyin ve Hasan'ı tanıyan bilen , kişilerin mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur. 22.07.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02519308