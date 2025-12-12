T.C. İZMİR 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C.

İZMİR 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/416 Esas

DAVALI :ADİL TURAN-24809110678 1279 Sok.No:124/A Etiler Mah. Basmane Konak/İzmir

Davacı , ADNAN BAYSAL tarafından Davalı , Halit TURAN ile birlikte aleyhinize açılan, mahkememizin 2022/416 Esas sayılı dosyasında görülen Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekilince; müvekkilinin telafisi güç ya da imkansız bir zarara uğramasını önlemek için davalı üçüncü şahıs olan Adil Turan ve Halit Turan adına kayıtlı olan taşınmazlarına ihtiyati tedbir konulması ile muvazaalı olarak yapılan İzmir 21. Noterliğinin 28.03.2014 tarihli 9274 yevmiye sayılı miras payının devri sözleşmesine istinaden yapılan devir işlemlerinin iptalini talep ve dava etmiştir.

Yapılan yargılama sonucu mahkememizce alınan bilirkişi raporunda

Dava dosyası kapsamında muhtelif adreslerde bulunan taşınmazların devir tarihi (28.03.2014) itibarıyla değerleri bulunmuş, İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2013/327 karar numaralı ve 15.04.2013 tarihli hazırlanan Mirasçılık Belgesinde; muris Süleyman Turan’ın 01.04.2013 tarihinde, vefatı ile mirası 36 pay kabul edilerek, 9 payın eşi Şefika Turan’a, 3’er payın çocukları; Ahmet Turan, Halit Turan, Halime Baysal, Samira Canbaz, Adil Turan, Velit Turan, Emine Sivri, Nurcan Korkut ve Songül Turan’a pay edilmesi kararı doğrultusunda taşınmazlardan Halime Baysal’a düşen payın bedeli devir tarihi (28.03.2014) itibarıyla; 1- Balçova ilçesi, Teleferik mahallesi, 1381 Ada, 1 Parselde Bulunan 1 Nolu Bağımsız Bölüm’den196.500,00 TL x 3 / 36 = 16.375,00 TL 2- İzmir İli, Konak ilçesi, Alsancak mahallesi, 7676 Ada, 10 Parselde Bulunan Arsa’dan; 2.681.000,00 TL x 3 / 36 = 223.416,70 TL 3- İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, 1299 Ada 32 Parselde kayıtlı 3 no.lu bağımsız bölüm numaralı meskenden; 470.000,00 TL x 3 / 36 = 39.166,70 TL 4- İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi 1261 ada 27 parsel 1 no.lu bağımsız bölümden; 60.000,00 TL x 3 / 36 = 5.000,00 TL 5- İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi 1261 ada 28 parsel 2 no.lu bağımsız bölümden; 210.000,00 TL x 3 / 36 = 17.500,00 TL 6- İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi 1274 ada 13 parsel 1 no.lu mesken, 7 ve 8 no.lu dükkanlardan oluşan bağımsız bölümlerden; 434.000,00 TL x 3 / 36 = 36.166,70 TL 7- İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi 572 ada 192 parselden; 447.000,00 TL x 3 / 36 = 37.250,00 TL olmak üzere toplam 374.875,10 TL olarak hesaplandığını bildirmişlerdir.

Seferihisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/1 talimat dosyası üzerinden alınan bilirkişi raporunda; İzmir ili Seferihisar İlçesi Tepecik Mahallesi, 4259 ada 5 Parsel sayılı taşınmazın, dava tarihi olan 24/02/2022 tarihi itibarıyla Adil Turan'ın miras payı yönünden 527.500,00 TL olduğu, miras payını devri sözleşme tarihi olan 28/03/2014 tarihi itibarıyla 35.000,00 TL olduğu, 4255 ada 1 parsel sayılı taşınmazın dava tarihi olan 24/02/2022 tarihi itibarıyla Adil Turan'ın miras payı yönünden 28.750,00 TL olduğu, miras payını devri sözleşme tarihi olan 28/03/2014 tarihi itibarıyla 2.160,00 TL olarak hesaplandığını bildirmişlerdir.

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma gününün 05/02/2026 günü saat 09:50 olduğu, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur.